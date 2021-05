Calciomercato, futuro Allegri | Si allontana il Real: occhio al Napoli

Il futuro di Massimiliano Allegri resta in bilico. Il tecnico è in attesa, ma diverse squadre sono alla finestra: nuovo annuncio sull’allenatore

La stagione sta volgendo al termine in Serie A come in Liga e per tutti i top club è già tempo di pianificare al meglio la prossima annata, a partire dalla guida tecnica. In tal senso, sono ancora tante le big internazionali e del massimo campionato italiano che vedono traballare le attuali panchine. Ormai il tempo stringe e anche Massimiliano Allegri dovrebbe presto trovare una nuova destinazione, in cui rilanciarsi dopo i successi ottenuti sia sulla panchina del Milan che su quella della Juventus.

I rumors certamente non mancano sul futuro dell’allenatore e vanno avanti ormai da mesi. Allegri è uno dei papabili alla panchina della Vecchia Signora, ma nelle ultime settimane si parla con insistenza anche dell’ipotesi che lo porterebbe direttamente sulla panchina del Real Madrid. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, l’intreccio è più ampio e coinvolge direttamente anche il futuro di Zinedine Zidane e Gennaro Gattuso. Quindi Real Madrid e Napoli, anche loro invischiate nella corsa al nuovo tecnico. Intanto, Allegri attende i prossimi giorni, che potrebbero già essere decisivi per il suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato, futuro Allegri: Ordine lo vede al Napoli

Il quadro resta ancora incerto per il futuro del tecnico livornese, tra la pista spagnola e le destinazioni italiane. Franco Ordine si è espresso sul futuro dell’allenatore, esprimendo il suo pensiero sulla prossima squadra che accoglierà il tecnico. Ai microfoni di ‘TopCalcio24’, infatti, il noto giornalista ha fatto il punto su Allegri, sottolineando di vederlo più come prossimo allenatore del Napoli che del Real Madrid. Uno scenario sicuramente intrigante per il prossimo futuro e che potrebbe configurarsi come una nuova svolta per il tecnico. Di certo, ora il tempo sta per scadere e si avvicina la scelta dell’allenatore. E chissà che l’anticipazione di Ordine non possa rivelarsi davvero quella vincente.