Nell’intervallo di Atalanta-Juventus parola a Francesco Totti, che ha parlato di Buffon e del suo ritorno alla Roma

All’intervallo di una partita incandescente come la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, c’è spazio anche per le parole di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha risposto e commentato i rumours sul suo rifiuto al ritorno del club giallorosso. “Non mi ha chiamato nessuno, sono tutte menzogne nei miei confronti come spesso accade”. In ogni caso Totti non chiude, anzi: “Se direi di sì? Mi metterei seduto e col rispetto che ho per i Friedkin e Mourinho ne parleremmo se sarà opportuno parlarne”.

Poi sul futuro e la prossima squadra di Gigi Buffon: “Con la Juventus è un ciclo finito. Se dovesse arrivare un’offerta allettante si metterà seduto e ascolterà. Non lo sento da tanto, ma farà la scelta mgliore come sempre. Lui ha voglia di giocare, è chiaro”, ha detto Totti a ‘Rai Sport’.