Buone notizie per il Napoli e Rino Gattuso che in vista dell’ultimo match dell’anno può contare su un recupero in difesa

A novanta minuti dall’obiettivo: il Napoli domenica sera deve vincere contro il Verona per blindare la qualificazione in Champions League. Una sfida alla quale potrà prendere parte anche Nikola Maksimovic. Il centrale serbo ha, infatti, superato il Covid, come comunicato dalla società azzurra. Guarito dal coronavirus, Maksimovic potrà essere disponibile per l’ultima gara di campionato. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Una notizia che può far sorridere Gattuso che dovrà fare a meno di Koulibaly che non ha ancora superato il problema fisico che lo ha costretto a saltare le ultime partite.