Mattarella: “Tra otto mesi il mio mandato termina e potrò riposarmi”

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiuso ad un nuovo mandato: “Sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi”

Durante un visita alla scuola primaria di Roma Geronimo Stilton, il Presidente della Repubblica ha chiuso la porta ad un suo possibile nuovo mandato: “Tra otto mesi termina il mio mandato di Presidente. Sono vecchio e potrò riposarmi”. Inoltre, Sergio Mattarella ha parlato anche della situazione relativa al Coronavirus. “La Pandemia ci ha ricordato che siamo tutti uguali. Portiamo tutti la mascherina: bambini e vecchi come me, ricchi e poveri, maschi e femmine”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Infine, non è mancato anche un commento sulla campagna vaccinale messa in atto in Italia: “I vaccini hanno iniziato a sconfiggere il virus. È importante aver riaperto tutte le scuole”.