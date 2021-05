Lazio-Torino, Tare difende Immobile: “Per la società è motivo di orgoglio”

Tare è intervenuto in difesa di Immobile nella disputa con Cairo dopo quanto accaduto in Lazio-Torino: “Ciro non è solo il Re dei gol”

Arrivano nuovi sviluppi sulla vicenda che vede protagonisti Ciro Immobile ed Urbano Cairo. Dopo le accuse dell'attaccante biancoceleste al presidente del Torino di averlo ingiuriato al termine del match, e dopo la risposta di Cairo, è intervenuto nella disputa anche Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di 'Adnkronos', ha dichiarato: "Ciro non è solamente un calciatore, è arrivato alla Lazio in punta di piedi ed oggi per lui parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia"

Tare, poi, ha parlato anche dei valori che hanno sempre contraddistinto Immobile: “È stato proclamato ‘King Ciro’ dalla sua gente ed è un Re umile, che lavora dando l’esempio. Non è solamente il Re dei gol, ma anche il Re dei valori. Per la Società è un motivo di orgoglio avere nello spogliatoio un uomo vero, che incarna dentro e fuori dal campo i valori del rispetto, della lealtà e della professionalità”.