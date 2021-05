Intervenuto a CMIT TV Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul futuro di Conte, rivelando alcuni dettagli dell’incontro con Zhang

Fabrizio Biasin è intervenuto a CMIT TV per parlare del futuro di Conte e dell’incontro decisivo con Zhang per la sua permanenza all’Inter: “L’incontro avverrà domani alle ore 18 ad Appiano Gentile. Sarà un incontro allargato con non solo Steven Zhang e Conte, ma anche Marotta, Ausilio e Antonello. Un po’ come Villa Bellini ma con schieramenti diversi: allora era società contro Conte, questa volta i dirigenti con Conte pretendono chiarimenti. Che stagione si affronterà? Ridimensionamento o consolidamento? In un caso o nell’altro si prenderanno delle decisioni”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Biasin su incontro Zhang-Conte

Biasin ha quindi continuato: “La speranza è che tutti vadano d’accordo per la prosecuzione del progetto ma non si può escludere che il club vada diritto per la strada dei tagli ed allora possono capitare tante cose. Sarà però un incontro decisivo. Difficile dire come finirà perché forse non lo sanno anche loro. Fino ad oggi il messaggio che passa dalla proprietà è tagliare: in questo senso Marotta dovrà riuscire a convincere la proprietà a fare un passo verso un minimo di continuità. Conte non chiede investimenti milionari ma che il gruppo attuale sia consolidato”.

“Non bisogna far finta di niente: il fatto che ci siano due strade, continuità o tagli, bisogna raccontarlo. Zhang può anche decidere di chiudere i rubinetti: in quel caso Conte, e forse non solo lui, può decidere di fare un passo indietro”.