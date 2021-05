Svizzera, sono 29 i convocati di Petkovic per Euro 2020: la nazionale elvetica è inserita nel girone A con l’Italia

La Svizzera si prepara ad Euro 2020. La nazionale elvetica è inserita nel gruppo A, lo stesso dell’Italia e affronterà gli azzurri di Mancini il 16 giugno a Roma. Il ct svizzero Petkovic, ex allenatore della Lazio, ha diramato un elenco con 29 pre-convocati, da cui poi saranno esclusi tre giocatori per nominare i 26 che prenderanno parte alla spedizione europea. Nell’elenco presenti anche due volti della Serie A, l’atalantino Freuler e il granata Ricardo Rodriguez. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questo l’elenco dei convocati della nazionale svizzera:

Portieri: Sommer (Borussia Moenchengladbach), Mvogo (Psv), Omlin (Montpellier), Kobel (Stoccarda).

Difensori: Akanji (Borussia Dortmund), Rodriguez (Torino), Schar (Newcastle), Benito (Bordeaux), Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Widmer (Basilea), Lotomba (Nizza), Omeragic (Zurigo), Comert (Basilea), Mbabu (Wolfsburg).

Centrocampisti: Shaqiri (Liverpool), Xhaka (Arsenal), Freuler (Atalanta), Sow (Eintracht Francoforte), E. Fernandes (Mainz), Zakaria (Borussia Moenchengladbach), Zuber (Eintracht Francoforte).

Attaccanti: Seferovic (Benfica), Ndoye (Nizza), Mehmedi (Wolfsburg), Embolo (Borussia Moenchengladbach), Vargas (Augsburg), Gavranovic (Dinamo Zagabria), Zeqiri (Brighton), Fassnacht (Young Boys).