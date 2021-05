Atto finale della Coppa Italia, tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Andrea Pirlo, alle 21 al ‘Mapei Stadium’

Ci siamo, l’attesa è finita: alle 21 fischio d’inizio dell’arbitro Davide Massa per la finale tra Atalanta e Juventus, in palio la Coppa Italia 2020/2021. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, già sicuri dell’acceso alla prossima edizione della Champions League, in semifinale hanno battuto il Napoli di Gennaro Gattuso. I bianconeri di Andrea Pirlo, che si giocheranno il tutto per tutto in ottica Champions nell’ultima giornata di campionato, hanno avuto la meglio nel turno precedente dei freschi campioni d’Italia dell’Inter di Antonio Conte. Sfida del gol tra il miglior attacco, 90 le reti realizzate, e Cristiano Ronaldo, capocannoniere della Serie A con 29 realizzazioni. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-JUVENTUS

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

ARBITRO: Davide Massa