Massimiliano Allegri è stato accostato alle panchine di Real Madrid, Juventus e Napoli. Ma dalla Spagna escludono una pista

Nel giorno della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, tiene sempre banco il mercato delle panchine. Un vero e proprio domino che, allo stato attuale, vede tutti gli allenatori top in attesa di conoscere il proprio destino. Oltre al campione d’Italia con l’Inter, Antonio Conte, passando per Gennaro Gattuso e il Napoli, Andrea Pirlo della Juventus e Stefano Pioli del Milan, ci sono diversi allenatori, attualmente fuori dal giro, che aspettano l’occasione per rientrare. Stiamo parlando di tecnici del calibro di Maurizio Sarri, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo, in questi ultimi giorni è stato accostato con insistenza alla panchina del Real Madrid (oltre a quella della Juventus post Pirlo), nel caso in cui Zinedine Zidane (anch’egli in orbita bianconera) decidesse di concludere con un anno di anticipo rispetto al contratto la sua seconda esperienza castigliana.

"ANCELOTTI-JUVENTUS Grandi Possibilità, RONALDO via al 100%"

E mentre i media italiani parlano di offerta da 10 milioni di euro a stagione, per due anni, da parte del Real Madrid per Allegri, in Spagna non sono proprio della stessa idea. In particolare, Josep Pedrerol ha decisamente bocciato questa possibilità in modo netto: “Florentino Perez non ha mai parlato con Allegri, che ha davvero poche possibilità di allenare il Real Madrid – le sue parole a ‘El Chiringuito’ – In una scala da 1 a 10, dico 2. Molti media lo indicano come opzione principale, ma a quanto ne so non è assolutamente così”. Parole decisamente in controtendenza rispetto a quanto sta circolando in questi giorni. Manca poco, la stagione sta volgendo al termine e ne sapremo certamente di più dopo il fischio finale.