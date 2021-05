Questa sera la Juventus affronterà l’Atalanta nella finale di Coppa Italia. Secondo Matteo Caronni però l’avventura di Pirlo in panchina è già finita

Rush finale intenso per la Juventus che si gioca tutta la stagione nelle prossime due partite. Questa sera Ronaldo e soci saranno di scena contro l’Atalanta per la finalissima di Coppa Italia, mentre domenica sera sarà la volta della corsa Champions con una tappa fondamentale a Bologna. Attraverso questi due obiettivi fondamentali andrà pesata la stagione bianconera, che resta comunque problematica e che dovrebbe portare all’addio di Pirlo in ogni caso. Questo anche il pensiero del giornalista Matteo Caronni che ne ha parlato a ‘Top Calcio 24’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Pirlo al capolinea: “È finita”

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, Matteo Caronni è stato piuttosto categorico sul futuro di Pirlo: “Credo sia inevitabile cambiare Pirlo, vista la stagione. E spero sia l’ultima volta, perché in tre anni prendere tre allenatori è sintomo di un’organizzazione pessima. Non voglio pensare che la Juventus si riduca all’ultimo momento, spero ci sia un minimo di programmazione. Spero che i dirigenti sappiano, non da oggi ma da un mese, chi sarà il prossimo allenatore. Altrimenti, è grave. Secondo me, hanno già comunicato a Pirlo che è finita“.

La Juventus si giocherà quindi tra stasera e domenica gli ultimi due obiettivi stagionali in attesa poi di compiere mosse societarie per quanto concerne anche il futuro della panchina, sempre più lontana dalle mani di Pirlo.