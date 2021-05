In queste ore si è parlato di un possibile scambio Griezmann-Joao Felix. I due calciatori piacciono alla Juventus che segue da vicino la vicenda. In un’intervista il numero uno dell’Atletico Madrid, Cerezo, ha parlato dei due talenti

Lunga intervista rilasciata dal numero uno dell’Atletico Madrid, Cerezo. Tra i tanti temi trattati, il presidente dei Colchoneros ha parlato anche del futuro di Joao Felix e Griezmann. Nelle ultime ore è tornato di moda un possibile scambio con il Barcellona, che riporterebbe nella Capitale il francese, con il portoghese in Catalogna.

Cerezo, intervistato da ‘El Larguero’, si è così espresso in merito al proprio attaccante: “Joao? Penso che non ci siano possibilità che vada via. Deve adattarsi, forse il giorno in cui spiccherà il volo, sarà uno dei giocatori più importanti del pianeta. I giocatori non sono macchine, hanno i loro giorni buoni e quelli cattivi”.

RITORNO DI GRIEZMANN – “Potrebbe tornare all’Atletico? E’ un giocatore magnifico – prosegue Cerezo – si spera ma non credo che il Barcellona voglia vendere Griezmann. Penso che qualsiasi squadra sarebbe pazza ad avere in rosa il francese, con noi ha fatto grandi stagioni”.

Alla situazione dei due calciatori guarda con interesse la Juventus, che non è indifferente alla classe di Joao Felix e Griezmann. I bianconeri, al termine della stagione, potrebbero essere chiamati ad una vera e propria rivoluzione e conoscendo bene gli ottimi rapporti tra gli italiani e i due club spagnoli non si possono escludere affari, che coinvolgano i due giocatori.