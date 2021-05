Calciomercato Juventus, ipotesi Flick | Lo vuole il Barcellona!

Si fa sempre più remota l’ipotesi Flick per la panchina della Juventus. Contatti col Barcellona: tutti i dettagli

È il giorno di Atalanta–Juve, finale di Coppa Italia in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I bergamaschi per il primo trofeo dell’era Gasperini, i bianconeri per riscattare una stagione bel al di sotto le aspettative. E domenica la squadra di Pirlo si giocherà anche l’accesso alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale anche per la programmazione della prossima stagione. In ogni caso, però, il destino di Pirlo sembra ormai segnato. In questo senso, si continua a parlare con insistenza dei possibili sostituti del tecnico esordiente: da Allegri, che aspetta però il Real Madrid, a Zidane, che non ha ancora deciso il suo futuro. Un’altra ipotesi circolata è invece quella di Hansi Flick dopo l’addio al Bayern Monaco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

