Dalla Spagna: non solo Ronaldo, verso l’addio alla Juventus anche Paulo Dybala

Due in un colpo solo. Secondo ‘Don Balon’ la Juventus rischia concretamente di dover dire addio sia a Cristiano Ronaldo che a Paulo Dybala. A tutti e due in un’unica sessione di calciomercato… Del resto è nota da tempo, almeno a Calciomercato.it, la volontà del fuoriclasse portoghese di lasciare Torino. Per andare dove? Difficile dirlo, anche se il suo ‘sogno’ rimane il ritorno al Real Madrid. Champions decisiva, scrive il portale spagnolo, per l’addio di CR7 ma soprattutto dell’argentino col quale non c’è ancora accordo fronte rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. Offerta Juve distante dalle richieste del numero dieci di Laguna Larga, circa 12 milioni di euro netti, cioè quanto prende de Ligt che è il secondo più pagato della rosa dopo ovviamente il sopracitato Ronaldo, inarrivabile con 31 milioni. Dicevamo dell’addio di Dybala, ‘Don Balon’ mette il Chelsea in prima fila per il cartellino del classe ’93. A quanto pare i ‘Blues’ ci hanno provato già a gennaio mettendo sul piatto 40 milioni di euro. Proposta respinta da Andrea Agnelli, adesso invece ben disponibile a trattare la cessione dell’ex Palermo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE: Khedira si ritira

Calciomercato Juventus, Dybala-Chelsea per meno di 50 milioni

Stavolta, vista la situazione economica e sportiva in cui versa la società bianconera, il club di Abramovich può prendersi Dybala a condizioni diciamo più favorevoli. La medesima fonte parla di una cifra inferiore ai 50 milioni che chiede ‘La Vecchia Signora’, una cifra che comunque consentirebbe ad essa di realizzare una plusvalenza.