Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Atalanta-Juventus, finalissima di Coppa Italia di scena al ‘Mapei Stadium’. Malinovskyi risponde a Kulusevski

Ancora Malinovskyi a colpire la Juventus, con il fantasista dell’Atalanta che ha risposto al vantaggio di Kulusevski nel primo tempo della finalissima di Coppa Italia. Colpo da biliardo per l’ex della sfida, servito da McKennie, dopo una rapida partenza della squadra di Pirlo. Sul finire della prima frazione è però Malinovskyi a trovare il sinistro vincente sull’assist di Hateboer e a pareggiare i conti per la ‘Dea’. Zapata fa soffrire de Ligt e Chiellini, Cristiano Ronaldo non incide. Male Rabiot, prezioso Pessina nello scacchiere di Gasperini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Juventus, primo tempo di fuoco: Bonucci furioso, caos su Cuadrado

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 6

Romero 5,5

Palomino 6

Hateboer 6,5

De Roon 5,5

Freuler 6,5

Gosens 6

Pessina 6,5

Malinovskyi 7

Zapata 6,5

All. Gasperini 6,5

JUVENTUS

Buffon 6,5

Cuadrado 6

De Ligt 5,5

Chiellini 5,5

Danilo 6

McKennie 6,5

Bentancur 6,5

Rabiot 5

Chiesa 5,5

Kulusevski 7

Cristiano Ronaldo 5,5

All. Pirlo 6,5

Arbitro: Massa 5,5

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-1

31′ Kulusevski; 41′ Malinovskyi (A)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Sportiello, Rossi, Maehle, Sutalo, Djimsiti, Caldara, Ruggeri, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Muriel, Lammers

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Frabotta, Arthur, Ramsey, Bernardeschi, Dybala, Morata

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Valeri

Ammoniti: Chiellini (J), Malinovskyi (A), de Ligt (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′