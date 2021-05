Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza per posticipare l’inizio del coprifuoco a mezzanotte per i tifosi presenti al Mapei Stadium

È ufficiale la deroga del coprifuoco per i tifosi che questa sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, assisteranno alla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Come comunicato dalla Lega Serie A attraverso una nota, “il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento della Finale di Coppa Italia “TIMVISION 2020/2021” che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cd. coprifuoco) alle ore 24:00″.