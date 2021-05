Rimane incerto il futuro alla Juventus di Cristiano Ronaldo, legato da un altro anno di contratto alla ‘Vecchia Signora’. Tutti gli scenari sull’asso portoghese

L’assist del Milan ha rimesso in corsa la Juventus nella lotta per un posto alla prossima Champions League. 90 minuti di fuoco domenica per l’ultima giornata di campionato, con la squadra di Pirlo attesa dalla trasferta di Bologna e spettatrice interessata del match tra i rossoneri e l’Atalanta, oltre a Napoli-Verona. Prima però attenzione focalizzata sulla finalissima di Coppa Italia contro la ‘Dea’ di Gasperini, in programma domani sera a Reggio Emilia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Ronaldo tra Champions e addio: gli scenari sul futuro

Il pass Champions sarà determinante per delineare le strategie di mercato della ‘Vecchia Signora’ nella prossima stagione e ovviamente anche il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha un altro anno di contratto con la Juve ed è difficile immaginare una permanenza a Torino senza la qualificazione alla competizione per club più blasonata come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. In quel caso crescerebbero le possibilità di un divorzio in estate tra l’ex Real Madrid e il sodalizio ex campione d’Italia. Determinante sarà ovviamente la volontà di Ronaldo, oltre ai piani della società della Continassa e alle eventuali offerte che arriveranno a Jorge Mendes, potente agente del cinque volte Pallone d’Oro. Ad oggi non ci sarebbero sul piatto offerte contrattuali in grado di coprire l’oneroso ingaggio da 31 milioni euro netti a stagione che CR7 percepisce fino al giugno 2022.

Mendes di recente ha smentito un possibile ritorno in patria allo Sporting Club Portugal, con Ronaldo che in caso d’addio dovrebbe accettare un sensibile taglio dello stipendio e la rinuncia ad un regima fiscale molto favorevole in Italia.