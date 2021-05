Roberto Mancini ha diramato i pre-convocati per Euro 2020, tra campo e mercato: ecco i probabili 26 e chi invece vede il futuro incerto

Il cammino per Euro 2020 dell’Italia di Roberto Mancini sta per entrare nel vivo. Il ct azzurro, che rinnoverà il proprio contratto fino al 2026 come sottolineato dal presidente Gravina, ha diramato l’elenco dei pre-convocati per la competizione continentale. Gli azzurri disputeranno una gara amichevole a Cagliari contro San Marino il 28 maggio e per l’occasione Mancini ha convocato 33 giocatori. Tra loro (e non solo), il tecnico selezionerà i 26 che faranno parte della spedizione. C’è chi è già certo della qualificazione e chi invece lotterà fino all’ultimo per sperare nella chiamata, con il mercato sempre sullo sfondo: da chi ha il contratto in scadenza come Donnarumma a chi invece potrebbe cambiare casacca prima o dopo gli Europei. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Italia, verso Euro 2020: chi saranno i 26 di Mancini

All’elenco dei 33 pre-convocati vanno aggiunti altri due giocatori che non rientrano nella lista. Si tratta di Jorginho ed Emerson Palmieri, che saranno indisponibili per l’amichevole contro San Marino perché impegnati a disputare con il Chelsea la finale di Champions League in programma sabato 29 maggio. I due italo-brasiliani potrebbero infatti entrare a far parte del gruppo azzurro. Anzi, le chance per una chiamata sono praticamente certe per il centrocampista e molto alte per l’esterno mancino.

Per quanto riguarda la porta praticamente certi di un posto sono Donnarumma e Sirigu, con Meret e Cragno che si giocano il ruolo di terzo portiere. Favorito il partenopeo. In difesa sarà da valutare come vorrà giocare il ct, se con tre o quatto difensori. La situazione sembra ben definita sugli esterni, con Spinazzola (le cui condizioni sono comunque da valutare), Emerson e Florenzi praticamente sicuri della convocazione. Il quarto esterno difensivo potrebbe essere Di Lorenzo. Più complesso il discorso relativo ai centrali: Bonucci e Chiellini sembrano certi della chiamata, mentre da capire se il ct vorrà portare cinque o quattro centrali. Il terzo candidato sembra essere Acerbi, ma Toloi, Mancini e Bastoni hanno comunque possibilità.

A centrocampo sicura convocazione per Barella, Jorginho, Locatelli e Pellegrini. Da definire le condizioni di Verratti, che Mancini spera di recuperare. Il sesto potrebbe essere Sensi. A loro sei potrebbe aggiungersi Pessina. In attacco certa la chiamata di Chiesa, Insigne, Belotti e Immobile. Chance molto alte anche per Bernardeschi, Berardi e Kean. Più difficile la chiamata per Grifo, Politano e il giovane Raspadori.

Calciomercato, da Donnarumma a Belotti: incognite in casa azzurra

A tenere banco però, oltre al discorso convocazioni, è anche il mercato. In particolare alcune situazioni in particolare. Su tutte quelle dei portieri. Il futuro di Donnarumma resta un’incognita, con il portiere in scadenza di contratto a giugno. Molto potrebbe dipendere dall’eventuale Champions League con il Milan. I rossoneri si sono complicati il percorso pareggiando con il Cagliari e ora dovranno giocarsi tutto con l’Atalanta. La Juventus, che potrebbe ottenere il pass, resta alla finestra ed è la grande favorita per aggiudicarsi il portiere a costo zero. Anche il futuro del collega Sirigu resta in bilico: il Torino è in piena lotta per non retrocedere e non è certa la permanenza in granata, specialmente in caso di retrocessione.

Anche il futuro di altri giocatori appare però incerto. Discorso simile a quello di Sirigu si può fare per Belotti, accostato soprattutto al Milan. Anche a Parigi la situazione è incerta. Il Psg riflette sui riscatti di Kean e Florenzi. Più probabile quello dell’attaccante rispetto a quello del terzino, accostato anche all’Inter. Il Psg ha infatti messo gli occhi su Bellerin e Florenzi potrebbe tornare (temporaneamente) a Roma. Al centro del mercato anche Manuel Locatelli, che in estate potrebbe salutare il Sassuolo per una piazza più prestigiosa: anche in questo caso la squadra più interessata sembra essere la Juventus, che potrebbe lanciare l’assalto al centrocampista di scuola Milan.