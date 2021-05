Crystal Palace, UFFICIALE: Hodgson dice addio e si ritira

Roy Hodgson non sarà più l’allenatore del Crystal Palace, il tecnico ha deciso di ritirarsi: caccia al sostituto

Roy Hodgson dice basta. Il tecnico inglese non sarà più l’allenatore del Crystal Palace. Il club ha infatti ufficializzato l’addio dell’allenatore, che dopo quattro anni e quattro salvezze ottenute sulla panchina delle ‘Eagles’ ha deciso di smettere e di ritirarsi alla fine della stagione. Per Hodgson si chiude dunque una lunghissima carriera, che lo ha visto sedersi, tra le altre, anche sulle panchine di Inter, Liverpool, Udinese e nazionale inglese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ora il Palace dovrà cercare un nuovo manager a cui affidare le redini della squadra. Tra i profili seguiti ci sono Frank Lampard, libero dopo l’esonero con il Chelsea e Paulo Fonseca, che non sarà più l’allenatore della Roma nella prossima stagione visto che è stato annunciato già l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa.