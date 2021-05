Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha commentato a Calciomercato.it le voci di mercato su Simy, Messias e Ounas

Simy, l’attaccante rivelazione del campionato, può restare in Serie A. Lo ha confermato il ds del Crotone, Beppe Ursino, a Calciomercato.it: “Ci sono tante squadre interessate, anche del campionato italiano. Quest’anno ha dimostrato di valerla. Può ancora essere protagonista”.

Venti gol in stagione e una decina nati grazie all’intesa con Messias, un altro gioiellino che il Crotone saluterà con orgoglio: “Potrebbe giocare in tutte le big del nostro campionato. Ma non bisogna commettere un errore”.

Quale? “Pensare solo alla carta d’identità e ai suoi trent’anni. Messias è integro fisicamente ed ha grande ambizione. Può fare almeno cinque stagioni ad altissimo livello”.

Quanto costa? “Vale tanto. Ha già ricevuto diverse proposte, come Simy può restare in Serie A. Per qualità, può giocare ovunque, anche nelle squadre top del nostro campionato”.

Per Simy c’è già una favorita? “Al momento no, anche se abbiamo ricevuto diverse proposte. Anche da squadre italiane”.

Luperto e Ounas torneranno a Napoli? “Sì, perché sono di proprietà del Napoli. Ma è chiaro che se la società di De Laurentiis decidesse di mandarli di nuovo a giovare, noi saremmo ben felici di riaccoglierli”.

Messias, Ounas, Simy, eppure il Crotone ha dovuto salutare la Serie A. “Il rimpianto più grande è stato quello di non restare aggrappati al treno salvezza. Nelle ultime dieci giornate avremmo avuto la possibilità di giocarci le nostre opportunità. Ne eravamo all’altezza e lo abbiamo dimostrato negli scontri diretti”.