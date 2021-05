Coppa Italia, domani sera la finale tra Atalanta e Juventus, sono 21 i convocati del tecnico bianconero Andrea Pirlo

Sono 21 i convocati di Andrea Pirlo per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia con fischio d’inizio alle 21. La compagine bianconera proverà a conquistare il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana in un’annata fino ad ora piuttosto deludente. Per cercare di ottenere il trofeo, che la Juventus potrebbe vincere per la 14esima volta nel corso della sua storia, Andrea Pirlo potrà contare su tutti i giocatori, ad eccezione di Alex Sandro, out per squalifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I convocati bianconeri:

Buffon, Pinsoglio, Szczesny, Demiral, de Ligt, Chiellini, Frabotta, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Arthur, Ramsey, Bentancur, Bernardeschi, McKennie, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Morata, Ronaldo, Dybala.