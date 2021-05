L’Arsenal saluta ufficialmente David Luiz: il brasiliano, accostato recentemente alla Lazio, non rinnoverà il proprio contratto con il club inglese

E’ arrivata definitivamente al capolinea l’avventura di David Luiz con la maglia dell’Arsenal. Dopo due stagione con la maglia dei ‘Gunners’, il difensore brasiliano è pronto ad una nuova avventura. Il club inglese ha infatti ufficializzato che il giocatore non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e le strade si separeranno. Ad annunciare l’addio è stato lo stesso Mikel Arteta, manager del club: “Lavorare con lui è stato un privilegio. David è un giocatore che ha vinto tutto e con lui ho condiviso grandi momenti. Gli auguro il meglio”.

Adesso il 34enne centrale potrà accasarsi altrove. E nel suo futuro non è da escludere la possibilità di un approdo in Serie A. Dall’Inghilterra si è parlato molto di un interesse della Lazio nei suoi confronti, con i biancocelesti che potrebbero rafforzare la difesa con un innesto d’esperienza a costo zero. Chiaro però che il profilo di un giocatore così esperto possa far gola anche ad altri club. Da tenere in considerazione c’è soprattutto la pista Benfica, con il difensore che ha più volte manifestato il proprio desiderio di tornare a vestire la casacca del club di Lisbona.