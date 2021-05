Slitta ancora il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Le richieste del tecnico a Lotito, con il Ds Tare intanto che potrebbe dare l’addio ai biancocelesti

Tarda ad arrivare la fumata bianca tra la Lazio e Simone Inzaghi sul rinnovo di contratto. Il via libera sulla prosecuzione del matrimonio tra il club biancoceleste è slittato a più riprese, con il profilo del tecnico di Piacenza che resta nei radar di diverse società (Juventus e Tottenham in particolare) in caso di rottura con il presidente Lotito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Lazio, le ultime sul futuro di Inzaghi e Tare: “Le richieste a Lotito”

Da decifrare anche quale sarà il destino del Ds Igli Tare, anche quest’ultimo sondato dalla Juventus senza il rinnovo di Paratici a capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’. Ilario Di Giovambattista ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio: “Nell’incontro con Lotito, Inzaghi ha chiesto la cessione di alcuni giocatori e indicato quattro acquisti – ha postato su Twitter il Direttore di ‘Radio Radio’ – Il tecnico, che vuole la Lazio, è per un netto cambiamento. Avanza sempre più forte l’ipotesi di una uscita del DS Tare“. Le prossime settimane saranno indicative in questo senso sulla permanenza o meno di Inzaghi e Tare alla corte del patron Lotito.