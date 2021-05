Calciomercato Lazio, quattro nomi per il dopo Inzaghi: la ‘rosa’ di Lotito

Calciomercato Lazio, tarda ad arrivare il rinnovo di Inzaghi: quattro opzioni per Lotito per il nuovo allenatore, il punto









Giorni importanti per definire il futuro della Lazio, con la posizione del tecnico Simone Inzaghi in bilico. Un rinnovo di contratto dell’allenatore biancoceleste decisamente in altalena in questa stagione, che sembrava a un passo qualche mese fa, poi messo in standby, poi con una nuova accelerazione e frenata negli ultimi giorni. Il presidente del club capitolino Lotito si guarda intorno, nel caso in cui non si giunga all’accordo.

Quattro le opzioni principali vagliate, secondo il ‘Corriere dello Sport’. Difficile arrivare ad Allegri nonostante i buoni rapporti, Sarri costa decisamente troppo. Piste più praticabili potrebbero essere Mihajlovic ma anche Gattuso. Come raccontato da Calciomercato.it, però, per Gattuso resta in pole la Fiorentina, con la Juventus che inizia a muoversi concretamente.