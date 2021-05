Calciomercato Lazio | Futuro Inzaghi: l’annuncio del tecnico

Simone Inzaghi ha parlato del suo futuro e del rapporto con Lotito e Tare. Ecco le sue dichiarazioni

La Lazio di Simone Inzaghi non è riuscita a battere il Torino. I granata si sono così salvati, con il Benevento del fratello Filippo, costretto a ripartire dalla Serie B. Il tecnico dei biancocelesti – intervenuto in conferenza stampa – ha parlato del futuro: “Ci vediamo la prossima settimana con la società e prenderemo una decisione – afferma Inzaghi – Tare? Abbiamo un ottimo rapporto, quasi di fratellanza. Col presidente lo stesso, c’è grandissima stima, ha avuto parole importanti per questo gruppo ieri, nonostante si arrivava da una sconfitta nel derby. Non ci sarà mai un dissidio in nessun modo”.

Ricordiamo, che Simone Inzaghi, in queste ultime settimane è stato accostato a Tottenham e Juventus, per il dopo Pirlo. A breve conosceremo il suo futuro ma nel frattempo Lotito sonda il mercato in caso dovesse affidarsi ad un nuovo mister. Pochi giorni e sapremo.