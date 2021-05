Calciomercato Juventus, futuro Zidane | Annuncio dalla Spagna

La Juventus deve ancora sciogliere il dubbio legato al nuovo allenatore per la prossima stagione. Le ultime dalla Spagna sul futuro di Zinedine Zidane

La Juventus valuta il futuro, ma gli occhi ben puntati sul presente e sul finale di stagione che potrebbe ancora regalare qualche gioia ai tifosi bianconeri e salvare parzialmente un’annata altrimenti fallimentare. I torinesi, intanto, sono arrivati al bivio per quanto riguarda il futuro della panchina. Tanti nomi sono in ballo in casa bianconera per sostituire Andrea Pirlo, che sembra ormai partente certo a fine stagione.

Le prospettive per il futuro vedranno, quindi, con ogni probabilità un avvicendamento in panchina. Tanti nomi restano sul tavolo e, come vi abbiamo riportato nella giornata di oggi, uno di quelli predominanti nelle idee dei bianconeri resta certamente Zinedine Zidane. Il tecnico francese pare arrivato a un nuovo bivio della sua carriera: si rincorrono diverse voci d’addio sull’allenatore e ormai da settimane si parla di un possibile addio al Real Madrid al termine della stagione. Il finale di Liga in Spagna sta catalizzando le totali attenzioni di tutti, ancor di più dei Blancos e del tecnico francese, ma continuano a circolare voci sul suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Non solo Champions: tre fattori decisivi

Calciomercato Juventus, il punto sul futuro di Zidane dalla Spagna

Il futuro di Zidane tiene banco anche nelle ultime ore in Spagna. A fare il punto della situazione è stato Josep Pedrerol a ‘el chiringuito tv’. Il giornalista ha sottolineato che il Real Madrid pensa che Zidane abbia il 55% di possibilità di restare nella Capitale spagnola. La stagione attuale è stata particolarmente difficile per i Blancos e a tratti c’è stata grande turbolenza, ma allo stesso tempo l’addio del tecnico attualmente non sarebbe per niente certo. Occorrerà, quindi, attendere il finale di Liga e verificare le possibilità per il futuro di Zidane e le idee di Florentino Perez. La Juventus, intanto, resta alla finestra per la successione di Andrea Pirlo.