Calciomercato Juventus, occhi su Zidane | Allegri ha l'intesa: l'intreccio

Il futuro della panchina della Juventus continua a tenere banco in sede di calciomercato. I bianconeri vanno in pressing su Zinedine Zidane: intreccio con Massimiliano Allegri

La Juventus si appresta a vivere un finale di stagione che potrebbe ancora regalare qualche soddisfazione ai colori bianconeri. La questione allenatore resta, però, predominante nell’ambiente, a caccia del profilo giusto con cui ripartire nel prossimo futuro. Il destino di Andrea Pirlo, infatti, sembra segnato e per la sua sostituzione diversi nomi sono in prima fila.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, va tenuto in seria considerazione anche il profilo di Zinedine Zidane. Il tecnico francese tiene in stand-by la decisione sul suo futuro, in attesa di un finale di stagione al cardiopalma, ma intanto la Juventus va in pressing e tiene d’occhio la sua situazione in vista del prossimo futuro. I contatti a oggi sono interlocutori, è bene precisarlo, e non ci sono ancora state accelerate. Si parla tanto, inoltre, di Francia o di un anno senza allenare per il tecnico. Resta comunque il primo tecnico nei pensieri dei bianconeri e la prossima settimane potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Zidane e l’intreccio con Allegri: tutti i nomi

Allo stesso tempo, il nome di Massimiliano Allegri è direttamente collegato a quello del tecnico francese. L’allenatore italiano, come riporta la Rosea, ha già avuto diversi contatti con Florentino Perez e sarebbe arrivata l’intesa con un contratto biennale con opzione per il terzo anno: per lui una cifra sui 10 milioni di euro l’anno. Il finale di stagione bollente in Liga ha bloccato la concretizzazione finale: Allegri resta in attesa e resta anche nei pensieri della Juventus, che comunque non vuole compromettere gli ottimi rapporti con il Real Madrid. ‘AS’ quest’oggi riporta, inoltre, come sia corsa a due per la panchina dei Blancos: Allegri o Raul.

E neanche la Juventus si ferma al solo Zidane: detto di Allegri, bisogna sempre tener d’occhio le piste che portano a Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi. Sul primo è forte anche il pressing da parte della Fiorentina, per l’attuale tecnico della Lazio il futuro resta incerto. E nel listone non bisogna scartare neanche il nome di Sinisa Mihajlovic.