Pronto l’assalto delle big europee per Varane, il Real Madrid si difende aumentando l’offerta di rinnovo

In scadenza di contratto a giugno 2022, Raphael Varane piace alle migliori squadre europee. Il campione del Real Madrid è da tempo in trattativa per il rinnovo del contratto ma valuta anche le altre opzioni in gioco. Cercato in passato anche dalla Juventus, ora piace soprattutto a Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United. Gli spagnoli, riporta ‘Daily Record’, avrebbero dunque proposto condizioni finanziarie migliori nel tentativo di convincerlo a resistere alle tentazioni del prossimo mercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri ancora in orbita Inter | Un big trema

La proposta di rinnovo del Real Madrid prevederebbe uno stipendio al netto delle tasse di 7 milioni di euro. Varane avrebbe però chiesto ulteriore tempo per considerare la proposta e le opzioni alternative. Qualora non dovesse arrivare al francese classe 1993, Lo United avrebbe anche Milenkovic della Fiorentina e Koulibaly del Napoli nella lista dei preferiti.