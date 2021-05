Un ostacolo quando l’accordo sembrava ormai in via di definizione: potrebbe saltare l’affare che vede coinvolta la Juventus

Un ostacolo sulla strada che riporta Douglas Costa al Gremio. Il club brasiliano potrebbe riabbracciare l’esterno brasiliano, legato alla Juventus fino al 2022. Di ritorno dal prestito al Bayern Monaco, che ha deciso di non riscattarlo, per il 30enne il futuro sembrava essere in patria. Invece la trattativa rischia di arenarsi davanti alla richiesta bianconera: come riferisce ‘goal.com’, il club italiano si sarebbe detto disposto a lasciar andare via il calciatore gratis ma soltanto con la cancellazione degli arretrati. Una condizione a cui l’agente di Douglas Costa avrebbe rifiutato, rendendo più complicato raggiungere un’intesa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, beffa dalla Premier League

Calciomercato Juventus, ostacolo Douglas Costa: Gremio ottimista

L’imprevisto ostacolo non spaventa però il Gremio che continua ad essere ottimista sulla buona riuscita dell’affare. Marcos Hermann, vicepresidente della società sudamericana, si è mostrato fiducioso nel riuscire a chiudere in breve tempo l’affare: “La Juventus ci ha autorizzati a trovare un accordo con il calciatore e siamo in attesa del rilascio che potrebbe arrivare entro mercoledì. Siamo ottimisti ma è tutto nelle mani della Juventus che deve risolvere il problema”.