Calciomercato Juventus, la verità sul trasloco di Cristiano Ronaldo

Tra trasloco e futuro: le ultime su Cristiano Ronaldo in casa Juventus

Hanno fatto grande rumore le immagini del trasloco di auto da parte di Cristiano Ronaldo. Nella passata notte, l’attaccante della Juventus ha infatti spostato le sue supercar da Torino, scatenando ulteriormente rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardo al suo futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tuttavia, come riferisce il ‘Corriere della Sera’, si tratta di una routine da parte del portoghese, che ogni anno a fine stagione si occupa della manutenzione delle sue vetture e le sposta anche per le vacanze estive. Un’abitudine, insomma, non collegata a scelte sul suo futuro. In ogni caso, l’avventura in bianconero del cinque volte Pallone d’Oro resta in bilico e molto dipenderà dalla conquista o meno della prossima Champions League. Vi terremo aggiornati.