Niente Barcellona per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese non dovrebbe trasferirsi in Spagna: la pista blaugrana si è raffreddata. Il calciatore piace anche a Inter e Roma

Il futuro di Georgino Wijnaldum è tutto da scrivere. Il centrocampista olandese sembrava destinato a trasferirsi in Spagna per vestire la maglia del Barcellona. Oggi, però, l’unica certezza sembra essere legata al fatto, che il classe 1990 al termine della stagione, lascerà il Liverpool. Niente rinnovo per il calciatore che sta cercando una nuova sistemazione e chiaramente un contratto importante.

Come riporta ‘Mundo Deportivo’, la pista Barcellona sembra essersi raffreddata. Con Koeman lontano dai blaugrana, poi, le possibilità di vedere Wijnaldum in Catalogna sarebbero ancora meno. Ma le offerte non mancano: in Italia – stando alle ultime notizie – il centrocampista sarebbe ancora nel mirino di Inter e Roma. Attenzione però anche a Chelsea, Bayern e Psg.