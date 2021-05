Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno deciso a chi affidare il ruolo di quarta punta nella prossima stagione: ritorno alla base









E’ il momento delle grandi manovre per l’Inter. Festeggiato adeguatamente lo scudetto atteso per 11 anni, i nerazzurri pianificano il futuro a livello societario e di mercato. Ma oltre alle operazioni di spicco, si iniziano a definire anche quei movimenti ‘di contorno’ che però possono fare la differenza.

In merito alla slot di quarta punta, alle spalle degli intoccabili Lukaku e Lautaro Martinez, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ ci sarà il ritorno alla base di Salcedo. Il giovane attaccante si è messo in mostra al Verona ed è pronto per il grande salto. Gli farà posto Pinamonti, che ha trovato pochissimo spazio e per il quale si valuterà un prestito.