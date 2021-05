Il futuro di Gennaro Gattuso in bilico: il sondaggio di Calciomercato.it sul destino dell’attuale allenatore del Napoli

Gennaro Gattuso è uno degli allenatori più chiacchierati del momento. Se l’addio al Napoli, salvo colpi di scena, appare scontato, il suo nome è in risalita per la Juventus, come raccontato da Calciomercato.it. Nel nostro sondaggio su Twitter abbiamo proprio chiesto quale sarebbe la squadra in cui vedreste meglio Gattuso. La risposta premia la continuità con la conferma al Napoli che prende il 48,3% di preferenze. Circa la metà vede il tecnico calabrese sulla panchina della Lazio (24,7%). Meno votate la Juventus (16,9%) e Inter (10,1%).