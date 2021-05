SONDAGGIO CM.IT | Milan, Champions a rischio: ecco il responsabile!

Il Milan rischia il piazzamento Champions nell’ultima giornata di campionato: ecco di chi è la colpa secondo il sondaggio di CM.IT









Match point fallito dal Milan, ieri sera, contro il Cagliari. Non sono arrivati i tre punti fondamentali per staccare il pass per la zona Champions e ora torna tutto in discussione. Serve vincere con l’Atalanta all’ultima giornata, viceversa si dovrà sperare in un passo falso di Napoli o Juventus. Rossoneri che nel girone di ritorno sono inequivocabilmente calati molto, dilapidando quello che sembrava un vantaggio incolmabile.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti di chi siano le responsabilità principali della frenata delle ultime settimane. Per la maggioranza dei votanti, Pioli ha le colpe maggiori (43,1%). Meno colpe attribuite al rendimento dei giocatori (32,3%), ancora meno quelle della società, a cui solo il 24,6% imputa un mercato di gennaio non all’altezza.