José Mourinho, prossimo allenatore della Roma, fa discutere Paolo Di Canio e Sandro Piccinini in diretta tv

José Mourinho pomo della discordia sul noto tavolo domenicale di ‘Sky Sport’. L’ex giocatore Paolo Di Canio e il giornalista Sandro Piccinini ieri sera si sono scontrati verbalmente sul prossimo allenatore della Roma. La bandiera laziale ha ribadito le sue opinioni negative circa la scelta dei giallorossi di affidare la panchina al portoghese, reduce da alcune avventure deludenti e dall’esonero dal Tottenham. Per Di Canio, Mourinho non sarebbe stato capace di mantenere rapporti solidi con gli ultimi spogliatoi allenati. Il giornalista ha invece mostrato un parere contrario e ha difeso le recenti esperienze di Mourinho. Il dibattito ha dunque assunto toni più accesi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho fa sul serio | Inter e Juve ko

Rivolgendosi a Piccinini, Di Canio ha incalzato: “Capisco che per te è difficile capirlo. I like sono facili. Tu hai difficoltà a capire perché non hai vissuto gli spogliatoi”. Il giornalista ha risposto: “Che me ne frega dei like. Io ho vissuto gli spogliatoi più di te, ovviamente non da calciatore ed ho parlato con tanti allenatori, posso capirle certe cose”. Il conduttore Fabio Caressa ha poi fermato la disputa spostando l’attenzione su nuovi argomenti.