Nazionale, verso gli Europei: Mancini convoca 33 giocatori

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 33 convocati in vista dell’impegno contro il San Marino. Ultima sfida amichevole prima degli Europei

Roberto Mancini e la sua Italia sono pronti per gli Europei. Il 24 maggio gli azzurri si raduneranno al Forte Village per dare il via alla preparazione. Quattro giorni dopo si scenderà in campo alla Sardegna Arena di Cagliari per un test amichevole contro il San Marino.

Il Ct ha deciso chiamare ben 33 calciatori per l’ultimo impegno prima delle convocazioni ufficiali (la lista dei 26 andrà consegnata entro la mezzanotte del primo giugno). Ecco i giocatori, tra cui Giacomo Raspadori, che saranno a disposizione di Mancini:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).