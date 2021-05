DIRETTA Serie A, Verona-Bologna | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bentegodi’ tra le squadre di Juric e Mihajlovic in tempo reale

Il Verona ospita il Bologna nel monday night che chiude la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A. I gialloblu di Juric vogliono tornare ad un successo che manca da ben sette turni per provare a finire bene la stagione. I rossoblu di Mihajlovic, invece, puntano a bissare il successo (1-0) dell’andata per agganciare proprio gli scaligeri in classifica al decimo posto. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric (squalificato, in panchina Paro)

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Antov, Soumaoro, Dijks; Schouten, Soriano; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Inter punti 88, Atalanta 78, Milan 76, Napoli 76, Juventus 75, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 49, Verona* 43, Udinese 40, Bologna* 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Spezia 38, Cagliari 37, Torino* 35, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20.

* Una partita in meno