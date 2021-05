Calciomercato Napoli, testa a testa con il Manchester United

Calciomercato Napoli, gli azzurri interessati a un importante obiettivo ma devono sfidare la concorrenza del Manchester United









Il Napoli ha compiuto un passo forse fondamentale per il ritorno in Champions League, con il 2-0 in casa della Fiorentina. Azzurri che ora devono superare l’ultimo ostacolo, in casa con il Verona, per centrare l’obiettivo. Ma anche con un nuovo approdo nella principale competizione europea, potrebbe esserci qualche partenza eccellente. Uno degli indiziati è Koulibaly, sempre nel mirino dei grandi club. Napoli che dunque cerca un sostituto del senegalese all’altezza.

Uno dei nomi caldi in tal senso è quello di Pau Torres, forte centrale del Villarreal, che ha giocato in coppia con il grande ex Raul Albiol. Il classe 1997 è però a sua volta oggetto delle attenzioni di altri club. Secondo la ‘BBC’ il principale ostacolo per il Napoli, oltre alle richieste economiche degli spagnoli (si parla di almeno 30 milioni di euro), è rappresentato dal Manchester United. Con gli inglesi che affronteranno a breve nella finale di Europa League proprio il Villarreal e potrebbero imbastire il discorso da vicino.