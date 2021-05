Il Napoli è pronto a sfidare il Manchester United per Mauro Arambarri, centrocampista in forza al Getafe. Ha una clausola da 25 milioni di euro ma può lasciare la Spagna per meno

Il Napoli guarda in Spagna per rinforzare il centrocampista. Gli azzurri – secondo quanto riportato da ‘Marca’ – avrebbero messo gli occhi su Mauro Arambarri. Il calciatore classe 1995 si è messo in mostra con la maglia del Getafe, totalizzando in Liga 34 presenze e andando a segno per ben tre volte.

Il club campano avrebbe chiesto informazioni agli spagnoli, al pari del Manchester United. Esiste una clausola rescissoria, di 25 milioni di euro, ma l’uruguaiano potrebbe lasciare il Getafe per una cifra vicina ai 18-20 milioni.