Si diradano le nubi attorno al futuro della panchina della Lazio: secondo le ultime indiscrezioni, la firma di Simone Inzaghi arriverà a breve

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si attende la tanto attesa fumata bianca per il prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno, tra la Lazio e Simone Inzaghi. Un discorso avviato da diverso tempo che, in alcuni momenti, è sembrato bloccarsi quasi definitivamente. Adesso, ecco arrivare una nuova accelerata: “Ieri, nel tardo pomeriggio, c’è stato un incontro tra Lotito e Inzaghi, presenti anche il vice Farris e il direttore sportivo Igli Tare, due ore intense che sono servite ad impostare il futuro – le parole di Ilario Di Giovambattista a ‘Radio Radio’ – Si sono dati ventiquattro ore per le firme. A meno che, il presidente, che ha in mano il contratto, non prenda altre strade. Da quello che so, il patron non è soddisfatto al 100% della stagione della squadra biancoceleste”.

LEGGI ANCHE>>>Classifica senza VAR: Juventus già in Champions | Roma davanti alla Lazio

Nel corso della trasmissione pomeridiana è intervenuto anche il giornalista Paolo Cericola, che ha lanciato un’altra ipotesi davvero suggestiva: “Si chiama Massimiliano Allegri l’altra strada di Lotito. Da quello che so io, ci sta lavorando, da solo senza il supporto dei collaboratori. Qualora non dovesse andare al Real Madrid o alla Juventus, sarebbe pronto a tuffarsi su Allegri. Nello stesso tempo, ha incontrato anche Gattuso, che non ha dato risposte a nessuno, resta in attesa”. La matassa si sta dipanando, ma bisognerà ancora attendere per saperne di più sul futuro della panchina del club capitolino.