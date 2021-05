Calciomercato Juventus, dalla Francia: Pogba con Zidane | Piano di Raiola

In estate la Juventus potrebbe non riabbracciare solamente Zidane: dalla Francia rivelano il piano di Mino Raiola

Le speranze per la qualificazione alla prossima Champions League della Juventus sono passate da essere quasi nulle, dopo la sconfitta contro il Milan, ad essere più consistenti. I rossoneri ieri sera hanno sprecato il primo match point, pareggiando contro il Cagliari e complicandosi notevolmente i piani. Il club meneghino nell’ultima giornata di Serie A dovrà affrontare la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, con l’obbligo di strappare i tre punti. I bianconeri, nel frattempo, saranno impegnati sul campo del Bologna. Intanto, dalla Francia arrivano importanti indicazioni sul mercato della Juventus: Mino Raiola avrebbe in mente un doppio ritorno per la ‘Vecchia Signora’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, torna Pogba con Zidane in panchina | Il piano di Raiola

La partecipazione alla prossima Champions League potrebbe facilitare enormemente il mercato della Juventus. In primis, per quanto riguarda l’allenatore: mentre Pirlo è considerato sempre più lontano da Torino, diverse sono le piste per sostituirlo. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’intreccio Agnelli-Zidane col Real Madrid potrebbe riportare ‘Zizou’ in bianconero. Secondo quanto rivelato da ‘butfootballclub.fr’, poi, l’arrivo del tecnico francese alla Juventus potrebbe facilitare anche il ritorno di Paul Pogba. Mino Raiola, infatti, sarebbe ancora intenzionato a portare il centrocampista francese via dal Manchester United.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus, per la panchina c’è anche Mihajlovic: contatti col serbo

In caso di arrivo di Zidane in panchina, poi, l’eventuale ritorno alla Juventus diventerebbe quindi la soluzione più gradita per il futuro di Pogba. I bianconeri, con questa doppia mossa, potrebbero risolvere due problemi: da una parte avrebbero un tecnico di caratura internazionale e, dall’altra, migliorerebbero sensibilmente il proprio centrocampo. Quello di Zidane, però, non è l’unico profilo seguito dal club di Agnelli per la panchina. Oltre ad Allegri, come raccontato su queste pagine, starebbe prendendo forza la candidatura di Gattuso. Sul tecnico calabrese, ancora incerto riguardo al proprio futuro, si registra anche un’importante offerta della Fiorentina. Intanto, però, Raiola starebbe iniziando ad ordire il suo piano per Pogba.