Stagione sontuosa per Rodrigo de Paul che in estate dovrebbe lasciare l’Udinese. Juventus e Inter osservano ma spunta anche un’altra squadra di Serie A

La salvezza dell’Udinese di quest’anno è passata inevitabilmente anche dai piedi educatissimi di Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino ha vissuto un altro anno da leader in Friuli con ben 9 gol e 11 assist che hanno contribuito in modo massiccio al raggiungimento dell’obiettivo. Le prestazioni del numero 10 bianconero non sono chiaramente passate sottotraccia, ed ogni big del calcio italiano ha messo gli occhi su di lui. Dalla Juventus al Napoli, fino ad arrivare all’Inter: de Paul piace a tutte.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha aggiunto inoltre un’altra pretendente di prestigio per il centrocampista argentino. Si tratta dell’Atalanta che sogna de Paul per alzare ulteriormente l’asticella del livello, pur sapendo che si tratta di un affare estremamente complesso e ricco di insidie. La rosea infatti sottolinea come i Pozzo rappresentino una bottega piuttosto cara, senza considerare l’alta concorrenza.