Calciomercato Juventus, Allegri bocciato: la scelta dei tifosi

Calciomercato Juventus, sempre Allegri nel mirino: sul futuro del tecnico livornese spunta il parere dei tifosi









Finale di campionato ad un passo, con l’ultima giornata che dovrà emettere gli ultimi verdetti. 90 minuti conclusivi da vivere col fiato sospeso per la Juventus, che dovrà battere il Bologna e sperare in un passo falso di Milan o Napoli per approdare in Champions League. Prima, la finale di Coppa Italia con l’Atalanta. Pirlo chiamato all’ultimo colpo di reni, ma anche in caso di doppia impresa il futuro del tecnico appare segnato. Per la prossima stagione, numerosi i nomi che gravitano intorno alla panchina bianconera, tra cui quello di Massimiliano Allegri. Ma i campioni d’Italia uscenti non sono gli unici a pensarci seriamente. Anche se, ad altre latitudini, il suo nome non appare graditissimo.

Calciomercato Juventus, Allegri in corsa per il Real: ma i tifosi chiedono Raul

Come raccontato da Calciomercato.it, Allegri è in corsa per la panchina del Real Madrid con Raul. Ma stando a ‘Marca’, la preferenza dei tifosi ‘Blancos’ andrebbe all’ex attaccante. Un sondaggio promosso dal quotidiano iberico vede Raul votato dal 57% dei partecipanti, soltanto il 10% invece si è espresso a favore del livornese. L’attuale tecnico del Castilla, la squadra B del Real, ha sul piatto una proposta dell’Eintracht Francoforte, ma la sua priorità sarebbe rimanere a Valdebebas. Allegri intanto attende una decisione da parte di Florentino Perez, sperando arrivi il prima possibile per non bruciarsi altre chances.