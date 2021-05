Calciomercato Juventus, il Real ha scelto Allegri | Cambia tutto per Dybala

Dalla Spagna rivelano che Florentino abbia già scelto Allegri per la panchina del Real Madrid: assalto al gioiello della Juventus

I bianconeri hanno ancora una speranza di strappare il biglietto per partecipare alla prossima Champions League. In caso di un passo falso di una tra Milan e Napoli, vincendo contro il Bologna domenica la Juventus riuscirebbe ad entrare tra le prime quattro. Con l’accesso alla massima competizione europea, poi, cambierebbero le strategie di mercato del club piemontese. La separazione con Andrea Pirlo appare inevitabile in ogni caso, ma per quanto riguarda il sostituto per la panchina bianconera cambierebbe tutto. Mentre la Juventus sta aspettando di conoscere quale sarà il suo piazzamento in campionato a fine stagione, il Real Madrid potrebbe aver affondato il colpo decisivo per arrivare a Massimiliano Allegri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, il Real ha scelto Allegri | Dybala può essere il primo regalo

Sulle pagine di Calciomercato.it, in questi giorni, abbiamo raccontato come per la panchina del Real Madrid è ballottaggio tra Allegri e Raul. Secondo quanto rivelato da ‘El Gol Digital’, Florentino Perez avrebbe già scelto il tecnico livornese per il dopo Zidane. Una decisione che avrebbe più di un effetto sul mercato della Juventus: in primis, ovviamente, annulla ogni possibilità dei bianconeri di affidare nuovamente la panchina ad Allegri. Come seconda conseguenza, sempre secondo il portale iberico, il presidente del Real Madrid sarebbe disposto a regalare un grande colpo di mercato al tecnico livornese: l’uomo indicato dall’ex Juve e Milan sarebbe proprio Paulo Dybala.

Il numero ’10’ bianconero ha un contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus e per il rinnovo è tutto congelato. La prossima estate potrebbe essere l’ultima possibilità per il club piemontese di monetizzare con la cessione della ‘Joya’ e, qualora il Real dovesse affondare, potrebbe essere la soluzione che accontenta tutti. La ‘Vecchia Signora’, però, dovrà gestire anche la questione Cristiano Ronaldo in estate: il portoghese non ha ancora deciso se onorare il contratto e continuare in bianconero fino al 2022 oppure se aprire subito un nuovo capitolo della propria carriera.