Laporta intenzionato a silurare Koeman. Per la panchina del Barcellona in pole Xavi

Sembra davvero giunta ai titoli di coda l’avventura di Koeman sulla panchina del Barcellona. Per la successione dell’olandese, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il favorito è il grande ex Xavi. Lo spagnolo è fresco di rinnovo con l’Al-Sadd, con la ‘promessa’ però di potersi liberare in caso di chiamata dai blaugrana.

Una svolta potrebbe essere imminente visto che Xavi è già a Barcellona. Il 41enne, come riporta ‘Sport’, approfitterà dei suoi giorni in Catalogna per portare avanti le trattative con la società presieduta da Laporta, intenzionato a silurare Koeman per far posto a Xavi. Di recente alla panchina del Barça era stato riaccostato anche Allegri, tuttavia per il futuro del tecnico livornese sono nettamente più ‘calde’ le piste Real Madrid e Juventus.