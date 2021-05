Le ultime prestazioni negative avrebbero convinto Laporta ad esonerare Koeman a fine stagione

La sconfitta casalinga contro il Celta Vigo farà con ogni probabilità scrivere i titoli di coda sull’avventura di Ronald Koeman al Barcellona. Secondo ‘RAC1’, infatti, l’addio del tecnico olandese è praticamente certo. L’emittente catalana parla addirittura del “99%” di possibilità che l’ex Everton non sia sulla panchina blaugrana la prossima stagione.

Per quanto riguarda il futuro, il nome forte di Joan Laporta resta quello di Xavi. Nonostante il recente rinnovo contrattuale con l’Al Sadd, l’ex centrocampista ha ricevuto la promessa dal suo attuale club di potersi liberare in caso di chiamata dalla Catalogna. Telefonata che, secondo ‘Sport’, ci sarebbe già stata con una possibile accelerazione prevista nei prossimi giorni. Di recente si era parlato anche di un interessamento per Allegri, per cui sono tuttavia più concrete altre ipotesi.