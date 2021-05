Serie A, Milan-Cagliari 0-0: clamoroso, i rossoneri sprecano il match point

Clamoroso pareggio del Milan a San Siro contro il Cagliari: ai rossoneri bastava battere una squadra già salva per qualificarsi in Champions

Le vittorie della Juventus contro l’Inter e del Napoli in casa della Fiorentina, avevano messo il Milan nella condizione di dover conquistare i tre punti col Cagliari. I sardi hanno raggiunto la salvezza aritmetica dal divano grazie al pareggio del Crotone al Vigorito di Benevento. Un match giocato con tanta tensione da parte della squadra di Stefano Pioli. Sottotono alcuni calciatori chiave come Calhanoglu, a differenza di Donnarumma che ha salvato i rossoneri in più di un’occasione. Come per esempio sul colpo di testa di Pavoletti o quello di Godin.

Il Cagliari ha giocato al massimo delle proprie possibilità, così come la Fiorentina questo pomeriggio. Al Milan sarebbe bastata una vittoria per l’aritmetica qualificazione in Champions e invece è arrivato lo 0-0, nonostante i tentativi nel finale di Castillejo. Un pareggio che fa ben sperare la Juve per la prossima giornata, anche se i rossoneri hanno ancora il destino nelle proprie mani. Tuttavia, servirà vincere in casa dell’Atalanta.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio* 67; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari 37; Torino* 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20

* una partita in meno