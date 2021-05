Il match delle 18 tra Parma e Sassuolo finisce 3 a 1 per gli uomini di De Zerbi, a Locatelli risponde Alves, poi i neroverdi dilagano







Con il Parma già matematicamente retrocesso, e sempre più in fondo alla classifica, il Sassuolo torna a vincere dopo il blackout contro la Juventus. Al venticinquesimo è Manuel Locatelli ad aprire le danze su rigore, ma dopo sette minuti arriva il pareggio di Bruno Alves su assist di Hernani. Il secondo tempo, però, i neroverdi di Roberto De Zerbi mettono le cose in chiaro, prima con il gol di Defrel, arrivato grazie al passaggio decisivo di Domenico Berardi al sessantaduesimo, poi, ancora dopo sette minuti, mette la firma sul match anche Jeremy Boga, aiutato da Ferrari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Ecco, la classifica aggiornata in attesa di Milan-Cagliari di stasera alle 20:45 che conclude la trentasettesima giornata di Serie A:

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Napoli 76; Milan* e Juventus 75; Lazio* 67; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari* 36; Torino* 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20

* una partita in meno