PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI: Insigne decisivo, ingenuo Milenkovic

Pagelle e tabellino del match tra Fiorentina-Napoli, gara valida per la 37° giornata del campionato di serie A

FIORENTINA

Terracciano 6.5 – Sulla punizione di Insigne non può nulla e ringrazia la traversa. Bravo nelle uscite. Bravo sul rigore di Insigne, non può nulla sulla ribattuta. Stesso discorso per il raddoppio azzurro

Milenkovic 5 – Combatte su Insigne, quando serve usa le maniere forti su Osimhen. Procura il calcio di rigore, in modo estremamente ingenuo, che sblocca il match: netta la sua trattenuta su Rrahmani

Pezzella 5 – Seguire Osimhen è tutt’altro che facile, già nei primi minuti le difficoltà sono evidenti. Non riesce mai a trovare l’anticipo nel modo corretto

Caceres 5.5 – Lavora tantissimo su Politano, prova qualche sortita offensiva sulle palle ferme, va in sofferenza nella ripresa

Venuti 6.5 – Buon lavoro sulla corsia, anche se viene ben tamponato da Hysaj. Determinate e sfortunato sul raddoppio del Napoli sulla deviazione

Castrovilli 5 – Non si vede tantissimo nella prima frazione, ci mette anche poca qualità. Stesso canovaccio nella ripresa (66′ Eysseric 6 – Cerca di metterci intensità nel momento più duro per la Fiorentina)

Pulgar 5.5 – Giostra bene nelle due fasi, lavoro oscuro ma importante. Risucchiato dalla macina del gioco azzurro col passare dei minuti



Bonaventura 6.5 – Cerca di far uscire la Fiorentina sia con le accelerazioni personali sia con gli scambi. Qualche errore, ma anche tanto carattere (76′ Callejon 6 – Staziona in un ruolo non suo, in quella che è sempre una gara estremamente particolare per lui)

Biraghi 6 – Bel duello con Di Lorenzo, si confrontano due cilindrate di alto livello. Nella ripresa scende di tono (66′ Igor – Ci mette il fisico, ma non riesce ad incidere 5.5)



Ribery 7 – Gioca un ottimo primo tempo, di tecnica, di corsa, di strappi. L’uomo più pericoloso della Viola per distacco (83′ Kouame sv)

Vlahovic 4.5 – Tocca il primo pallone poco prima del quarto d’ora: e la mette dentro. Gli resta la gioia strozzata in gola per un evidente fuorigioco. Grande attesa per la sua gara: si vede pochissimo

All. Iachini 6 – La sua Fiorentina fa soffrire tanto il Napoli, ci mette orgoglio e carattere. Non basta, ma esce tra gli applausi

NAPOLI

Meret 6.5 – Nel primo tempo, solo l’ordinaria amministrazione. Nella ripresa, reattivo in uscita

Di Lorenzo 7 – Si muove con continuità, diverse le volte che arriva al cross. Partita che mostra, ancora una volta, al ct Mancini che può giocarsi anche una da maglia da titolare agli Europei

Manolas 6.5 – Stringe forte su Vlahovic, gli monta una buona guardia. Tante grida, tanta grinta.

Rrahmani 7 – Buon primo tempo, trova le giuste chiusure. Si procura un calcio di rigore fondamentale per la stagione del Napoli. Netta la trattenuta di Milenkovic su di lui

Hysaj 7 – Ottimo il tempismo in fase difensiva, un recupero in allungo su Bonaventura al termine della prima frazione che dovrebbe far ricredere il Napoli sulla necessità di rinnovargli il contratto

Fabian Ruiz 6 – Supporta bene l’inizio azione, non sempre precisissimo. Gara tosta nella ripresa, diventa importante per far girare il pallone con rapidità

Bakayoko 6.5 – Trova diversi recuperi importanti anche su Ribery, cerca di interdire la costruzione viola, premia Gattuso nella scelta di schierarlo

Politano 6.5 – Buon avvio, con diverse sgasate che mettono in difficoltà Caceres, fa una buonissima partita anche in fase difensiva (76′ Lozano 6 – Ci mette la solita rapidità)

Zielinski 6.5 – Non si vede tantissimo, nella ripresa sale il tono della sua partita e riesce ad esser più incidente. Mette dentro, poi, il gol dello 0-2 con una conclusione anche fortunata con la deviazione di Venuti (76′ Mertens 6 – Funge da raccordo con i mediani, prova a tenere il pallone per far scorrere secondi preziosi)

Insigne 7 – Sfortunatissimo alla mezz’ora quando da calcio piazzato coglie l’incrocio dei pali: Terracciano guarda, prega e ringrazia. Si prende l’enorme responsabilità del rigore, lo sbaglia: questa volta, la dea bendata lo aiuta. Poi, ancora un palo.

Osimhen 7 – Scatto e contro-scatto costante, Pezzella riesce a seguirlo con enorme fatica. Si muove con una continuità disarmante, c’è sempre come riferimento per i compagni. L’apertura per Insigne sul 2-0 è una delizia, voto altissimo per lui (84′ Petagna sv)

All. Gattuso 7.5 – Manca l’ultimo metro, quello col Verona. Poi, sarà Champions: e se sarà addio, lo sarà da trionfatore.

Arb. Abisso 6.5 – Giustissimo il rigore assegnato al Napoli, anche se manca il rosso a Milenkovic. Conduce con personalità la gara

TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli (66′ Eysseric), Pulgar, Bonaventura (76′ Callejon), Biraghi (66′ Igor); Ribery (83′ Kouame), Vlahovic. A disp. Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Montiel, Amrabat, Kokorin, Dos Santos. All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko, Politano (76′ Lozano); Zielinski (76′ Mertens), Insigne, Osimhen (84′ Petagna). A disp. Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Costanzo, D’Agostino, Labriola. All. Gattuso

ARBITRO: Abisso di Palermo

RETI: 56′ Insigne, 67′ aut. Venuti

AMMONITI: Rrahmani, Milenkovic, Ribery, Caceres, Castrovilli, Pezzella