Milan-Cagliari, i convocati di Pioli | Out Gabbia: lesione muscolare

Stefano Pioli ha diramato i convocati del Milan per la cruciale sfida contro il Cagliari: infortunio in allenamento per Gabbia

Questa sera il Milan si gioca l’accesso matematico alla prossima Champions League contro il Cagliari. Stefano Pioli ha diramato i convocati ufficiali dei rossoneri in vista della sfida di ‘San Siro’. Oltre alle assenze annunciate di Tonali e Ibrahimovic, il tecnico emiliano dovrà fare a meno di un altro elemento della rosa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Non sarà della partita Matteo Gabbia, che ha riportato una lesione del muscolo retto femorale destro in allenamento. Il centrale classe ’99 ha trovato meno spazio nella seconda parte di stagione e, anche contro il Cagliari, non riuscirà a dare il suo contributo. I suoi compagni, in ogni caso, cercheranno di mettere le mani sulla Champions League.