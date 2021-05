Milan-Cagliari di sofferenza per i rossoneri: la squadra di Pioli fatica ed un calciatore finisce nel mirino dei tifosi

Il Milan soffre contro un Cagliari già salvo. I rossoneri aveva il match ball Champions ma la squadra non è riuscita a sbloccare il match. Gara che ha visto Donnarumma protagonista con due grandi interventi su Pavoletti e Godin. In evidenza, ma in negativo, Hakan Calhanoglu, autore di una prestazione decisamente sottotono. Se ne sono accorti anche i tifosi del Milan che sui social hanno criticato in maniera accesa il loro numero 10. In molti ne hanno chiesto la sostituzione e qualcuno ha avanzato il dubbio: “Ha già firmato per la Juventus, non c’è altra spiegazione”.

Ecco alcuni tweet su Calhanoglu:

Finora intesa pessima tra i giocatori della fase offensiva, in particolare #Rebic e #Calhanoglu sembrano non capirsi con nessuno. #MilanCagliari — ComunqueMilan (@ComunqueMilan) May 16, 2021

Calhanoglu sei scarso #milancagliari — A figa Con Casti (@Castistyle7) May 16, 2021

Mamma mia Calhanoglu. Era lui quello da togliere, ha paura della sua ombra — ForzaLottaVincerai (@forza_lotta) May 16, 2021

CALHANOGLU VATTENE! VATTENE! VATTENE! — Giuseppe Natalino (@NatalinoGiuse) May 16, 2021

Calhanoglu ha già firmato con la Juve non c’è altra spiegazione — ANTI-KIMMICH🍥 (@KimmichMerd4) May 16, 2021